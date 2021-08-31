Екатеринбург, , 22:11 — REGNUM Различные силы пытаются дискредитировать грядущие выборы в Государственную думу РФ, но с этими попытками можно и нужно бороться. Об этом заявили участники встречи, организованной Общественной палатой Свердловской области.

Встреча-обсуждение доклада «Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года» в Общественной палате Свердловской области Общественная палата Свердловской области

Эксперты обсудили доклад «Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года» профессора МГУ Андрея Манойло и поделились своими ожиданиями от грядущих выборов.

По словам зампреда свердловской палаты Владимира Винницкого, можно выделить несколько типов атак на легитимность выборов. Будут вбрасываться сообщения о массовых фальсификациях, подчёркиваться случаи недопуска к выборам оппозиционных кандидатов, а нынешнюю власть уже сейчас пытаются объявить в глазах избирателей нелегитимной. Отдельных активистов-провокаторов готовят на роль наблюдателей, чтобы устраивать скандалы на избирательных участках.

Сопредседатель «Центра общественного наблюдения», свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова считает, что ждать провокаций от «Голоса» (СМИ — иностранный агент) не стоит. «Хотя сами по себе провокации возможны. В прошлом году такие случаи были — от приезжих из других регионов страны. Они где-то готовились», — сказала омбудсмен.

«Голос» (СМИ — иностранный агент) регулярно попадался на использовании непроверенной информации State.gov

Своё мнение по этому поводу высказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Александр Левин «Мы не делим наблюдателей на наших и не наших. Наблюдайте, сообщайте — только правдивую информацию. Названная вами организация уже имеет сайт с картой так называемых «нарушений», которых нет. Анонимные вещи! Иногда говорим: товарищи, так это не подтверждается, уберите! А они говорят: «Мы не можем. Сервер нашего сайта находится за пределами Российской Федерации». Поэтому надо разделять сообщения о фейковых нарушениях и реальность».

В рамках своего выступления Мерзлякова добавила, что российские власти ведут переговоры с зарубежными неправительственными организациями, которые могли бы оценить наши выборы. «МИД России предлагает [зарубежным организациям] приехать в три наиболее демократичных региона, где могут быть какие-то всплески. Это Москва, Московская область и Екатеринбург», — отметила омбудсмен. В частности, планируется пригласить «Европейский институт омбудсмена», где Мерзлякову не раз выбирали членом правления.

По мнению уполномоченной, успешное проведение выборов зависит ещё и от организаторов на местах. «Наша задача — чтобы кто-то где-то не переусердствовал», — сказала омбудсмен. На Среднем Урале будут проходить выборы не только в Госдуму, но и в региональное Законодательное собрание.

Зарубежным гостям предлагается посетить «наиболее демократичные» территории, «где могут быть какие-то всплески». Среди этих точек — Екатеринбург © ИА Красная Весна

На встрече предложили три способа противостоять дискредитации выборов. Наблюдателей и экспертов следует вооружить знаниями об информационной войне и возможных фейках. Стоит повысить медиаграмотность и простых граждан. Наконец, власти и гражданскому обществе следует наладить подачу «честной и объективной информации» о выборах.

Политолог Анатолий Гагарин отметил, что информационные технологии эволюционируют. Во время выборов президента в 2012 году в ходу были мемы и демотиваторы, сейчас активно используются псевдодокументальные ролики («мокьюментари»). «Думаю, что этот жанр будет использован достаточно активно», — считает Гагарин. А бороться с этим можно просвещением и вовлечением (в институт наблюдателей).

«Европейский институт омбудсмена» Eoi.at

Наконец, в Свердловской области организуют тотальный видеоконтроль за всеми избирательными участками. Там, где не удалось установить камеры, будут размещены видеорегистраторы. Запись будет идти «три дня и три ночи».

«Тотальный контроль, конкуренция — всё это должно послужить тому, что итоги голосования будут честными, справедливыми и — самое главное — открытыми для всех», — сказал спикер Александр Левин.