Екатеринбург, 31 августа 2021, 22:11 — REGNUM Различные силы пытаются дискредитировать грядущие выборы в Государственную думу РФ, но с этими попытками можно и нужно бороться. Об этом заявили участники встречи, организованной Общественной палатой Свердловской области.
Эксперты обсудили доклад «Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года» профессора МГУ Андрея Манойло и поделились своими ожиданиями от грядущих выборов.
По словам зампреда свердловской палаты Владимира Винницкого, можно выделить несколько типов атак на легитимность выборов. Будут вбрасываться сообщения о массовых фальсификациях, подчёркиваться случаи недопуска к выборам оппозиционных кандидатов, а нынешнюю власть уже сейчас пытаются объявить в глазах избирателей нелегитимной. Отдельных активистов-провокаторов готовят на роль наблюдателей, чтобы устраивать скандалы на избирательных участках.
В этом плане характерно, что в Свердловской области допустили к участию наблюдателей от печально известного «Голоса» (СМИ — иностранный агент). Организация известна своим провокационным поведением на российских выборах. Её работники пойдут наблюдателями от «Яблока» и ряда правозащитных объединений.
Сопредседатель «Центра общественного наблюдения», свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова считает, что ждать провокаций от «Голоса» (СМИ — иностранный агент) не стоит. «Хотя сами по себе провокации возможны. В прошлом году такие случаи были — от приезжих из других регионов страны. Они где-то готовились», — сказала омбудсмен.
Своё мнение по этому поводу высказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.
В рамках своего выступления Мерзлякова добавила, что российские власти ведут переговоры с зарубежными неправительственными организациями, которые могли бы оценить наши выборы. «МИД России предлагает [зарубежным организациям] приехать в три наиболее демократичных региона, где могут быть какие-то всплески. Это Москва, Московская область и Екатеринбург», — отметила омбудсмен. В частности, планируется пригласить «Европейский институт омбудсмена», где Мерзлякову не раз выбирали членом правления.
По мнению уполномоченной, успешное проведение выборов зависит ещё и от организаторов на местах. «Наша задача — чтобы кто-то где-то не переусердствовал», — сказала омбудсмен. На Среднем Урале будут проходить выборы не только в Госдуму, но и в региональное Законодательное собрание.
На встрече предложили три способа противостоять дискредитации выборов. Наблюдателей и экспертов следует вооружить знаниями об информационной войне и возможных фейках. Стоит повысить медиаграмотность и простых граждан. Наконец, власти и гражданскому обществе следует наладить подачу «честной и объективной информации» о выборах.
Политолог Анатолий Гагарин отметил, что информационные технологии эволюционируют. Во время выборов президента в 2012 году в ходу были мемы и демотиваторы, сейчас активно используются псевдодокументальные ролики («мокьюментари»). «Думаю, что этот жанр будет использован достаточно активно», — считает Гагарин. А бороться с этим можно просвещением и вовлечением (в институт наблюдателей).
Наконец, в Свердловской области организуют тотальный видеоконтроль за всеми избирательными участками. Там, где не удалось установить камеры, будут размещены видеорегистраторы. Запись будет идти «три дня и три ночи».
«Тотальный контроль, конкуренция — всё это должно послужить тому, что итоги голосования будут честными, справедливыми и — самое главное — открытыми для всех», — сказал спикер Александр Левин.