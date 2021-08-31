Подгорица, 31 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В Черногории 46,1 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 40,2 процента были ревакцинированы. В настоящее время в стране насчитывается 8254 активных случая заражения.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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На данный момент введено 394 420 доз вакцины против коронавируса.

Первую дозу вакцины против коронавируса получили 210 591 человек или 34 процента, а вторую — 183 829 человек или 29,6 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая 2021 года.