Москва, 31 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. На завершающей стадии находятся пусконаладочные работы на газопроводе «Северный поток — 2», сообщил 31 августа гендиректор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов на телефонной конференции.

Gvozd.su Маршруты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2»

По его словам, на завершающей стадии находятся и трубоукладочные работы второй нитки СП-2. Для ввода трубопровода в эксплуатацию потребуется проведение «комплекса мероприятий, которые аналогичны работе по первой нитке».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о готовности СП-2 на 99% месяц назад заявил оператор Nord Stream 2 AG.