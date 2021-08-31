Подгорица, 31 августа, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Черногории за сутки четыре человека умерли от последствий COVID-19, было выявлено 598 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG).

Pixabay.com Тест

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За сутки было обработано 3831 теста.

Всего было диагностировано 598 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 573 среди граждан Черногории и 25 среди туристов, проживающих в Черногории.

Число смертей от ковида с начала эпидемии составило 1724.