Нью-Йорк, США, 31 августа, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Неспособность иммунитета справиться с большим количеством частиц вируса SARS-CoV-2 в лёгких является самой распространённой причиной летальных исходов от COVID-19, пишет 31 августа Nature Microbiology.

Василий Поленов. Больная

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Об этом сообщили авторы исследования Университета Нью-Йорка, которые изучили поражение нижних воздушных путей у людей с тяжёлыми формами COVID-19.

В рамках исследования были задействованы более 580 больных. Эти люди находились на лечение в клинике Университета Нью-Йорка в тяжёлом состоянии. Поступили на лечение в начале официальной пандемии — в марте прошлого года.