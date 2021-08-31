Москва, 11 июля, 2007, 14:38 — ИА Регнум. Пятеро из сорока задержанных вчера, 10 июля, в Зеленограде за попытку массовой драки привлечены к административной ответственности, сообщил сотрудник управления информации столичного ГУВД. У одного из задержанных оказался нож, происхождение которого он не смог объяснить.

"Ни один житель, если бы оказался вчера на площади перед железнодорожной станцией "Крюково", даже не понял, что происходит что-то. Никаких столкновений, никаких драк, никаких перепалок не было", - сказал представитель ГУВД. Остальных задержанных, 15 из которых - несовершеннолетние, отпустили после профилактической беседы. Подростков предварительно поставили на спецучет и провели беседы с их родителями. Никаких доказательств того, что эти люди принадлежали к каким-то неформальным объединениям не обнаружено, отметили в правоохранительных органах.

Напомним, информация о возможной драке в Зеленограде между представителями неформальных националистических движений и выходцами с Кавказа поступила в милицию "предположительно" из управления ФСБ РФ по Москве и Московской области. Для пресечения драки в Зеленоград прибыли усиленные наряды милиции, в том числе ОМОН, сказали в ГУВД. Милиция приняла превентивные меры, благодаря чему драки удалось не допустить.