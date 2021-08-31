Вологда, 31 августа, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Вологду поступила партия новогодний уличных украшений. Об этом сегодня, 31 августа, в соцсетях сообщил глава города Сергей Воропанов.

Цитата из к/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР Новый год

«Половина закупленного оформления уже прибыла в город. «Пьяные ели», которые украсят аллею на Пушкинской, подвесы «Кольца» для украшения площади Революции, спиральная ель и 4-метровая звезда», — написал мэр.

Https://vk.com/sergeyvoropanov «Пьяная ель» для Вологды

Новогодний пост мэра в последний день лета вызвал иронические комментарии подписчиков.

«Ах, ёлка пьяная» — фраза уйдет в народ», — написала Тамара Ли.

«Пьяные не только ели, но и пили», — пошутила Анастасия Корнакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году вологодские власти, украшая город к Новому году, отказались от использования искусственных елей.