Мэр Вологды показал, чем украсят город к Новому году
Вологда, 31 августа, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Вологду поступила партия новогодний уличных украшений. Об этом сегодня, 31 августа, в соцсетях сообщил глава города Сергей Воропанов.
Цитата из к/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР
Новый год
«Половина закупленного оформления уже прибыла в город. «Пьяные ели», которые украсят аллею на Пушкинской, подвесы «Кольца» для украшения площади Революции, спиральная ель и 4-метровая звезда», — написал мэр.
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«Пьяная ель» для Вологды
Новогодний пост мэра в последний день лета вызвал иронические комментарии подписчиков.
«Ах, ёлка пьяная» — фраза уйдет в народ», — написала Тамара Ли.
«Пьяные не только ели, но и пили», — пошутила Анастасия Корнакова.
Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году вологодские власти, украшая город к Новому году, отказались от использования искусственных елей.