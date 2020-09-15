Вологда, , 22:05 — REGNUM В Вологде начали готовиться к новогодним праздникам — в этом году власти решили украсить город живыми, а не искусственными елями.

Как пишет ИА «Вологда регион», решение было в прошлом году украшением областной столицы занимался подрядчик, выигравший аукцион на новогоднее оформление города за счет резкого снижения цены. Часть представленных конструкций, таких как искусственная новогодняя ель, объемные фигуры и ряд других оказались некачественными. В настоящее время идут суды — горадминистрация отказалась оплачивать некачественный «товар».

В этом году будет объявлено два аукциона. Первый контракт стоимостью 4,4 миллиона рублей включает в себя ремонт, монтаж, содержание и демонтаж новогоднего оборудования. Второй стоимостью 4,6 миллиона рублей предполагает закупку 21 живой ели. Две из них высотой около 20 метров украсят Кремлевскую площадь и площадь Революции, еще 19 елей высотой около 9 метров установят в микрорайонах. Также в контракт входит закупка новых шаров и гирлянд для двух главных елей Вологды.