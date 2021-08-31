Москва, 31 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. От полугода до девяти месяцев могут длиться последствия перенесённого коронавируса — «длинный ковид», заявил 31 августа российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

Цитата из к/ф «Иезавель». реж Уильям Уайлер. 1938. США Уход за больным

Мурашко «Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый «длинный ковид» — могут длиться шесть-девять месяцев и более».

Он уточнил, что симптоматика может быть разной: обычно страдают нервная система (наблюдаются расстройства памяти, нарушаются познавательные процессы), сердечно-сосудистая, дыхательная системы. Может пострадать опорно-двигательный аппарат.

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Сильнее всего страдают пожилые люди, у которых коронавирус протекает тяжелее и дольше. Чиновник призвал проходить диспансеризацию и реабилитацию или, возможно, лечение в амбулаторных или стационарных условиях.