Москва, , 18:00 — REGNUM Керсти Кальюлайд не смогла сохранить за собой кресло президента Эстонии, несмотря на явные заслуги перед западным альянсом, написал 31 августа член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымской платформы» President.gov.ua

Комментируя избрание в Эстонии нового президента Алара Кариса, политолог напомнил про Кальюлайд, которая в этом месяце «дала прощальный залп по Украине, обозначив пределы её геополитических мечтаний».

Пушков «Между прочим, об Украине правду сказала, но видимо, это не ко двору пришлось».

Напомнив, что Кальюлайд в своё время проявила большую активность, «обличая» Россию, Пушков отметил, что как-то раз на Мюнхенском стратегическом форуме был с ней в числе основных докладчиков по теме отношений между РФ и НАТО.

Пушков «И остались в рамках взаимной вежливости, несмотря на весьма острый характер дискуссии. А как она на днях пела гимн Эстонии! Но несмотря на явные заслуги перед западным альянсом, не избрали. Не удивлюсь, впрочем, если она найдёт себе место в европейских или натовских структурах».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кальюлайд после «Крымской платформы» заявила, что Украине долго придётся ждать членства в ЕС, а перспектива вступления в НАТО не реализуется, пока Киев будет претендовать на Донбасс и Крым.

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