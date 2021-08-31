Пушков прокомментировал выборы президента Эстонии
Москва, 31 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Керсти Кальюлайд не смогла сохранить за собой кресло президента Эстонии, несмотря на явные заслуги перед западным альянсом, написал 31 августа член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.
Комментируя избрание в Эстонии нового президента Алара Кариса, политолог напомнил про Кальюлайд, которая в этом месяце «дала прощальный залп по Украине, обозначив пределы её геополитических мечтаний».
Напомнив, что Кальюлайд в своё время проявила большую активность, «обличая» Россию, Пушков отметил, что как-то раз на Мюнхенском стратегическом форуме был с ней в числе основных докладчиков по теме отношений между РФ и НАТО.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кальюлайд после «Крымской платформы» заявила, что Украине долго придётся ждать членства в ЕС, а перспектива вступления в НАТО не реализуется, пока Киев будет претендовать на Донбасс и Крым.