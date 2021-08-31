Екатеринбург, 31 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Прививки от гриппа и коронавируса нужно ставить с разрывом не менее одного месяца, заявил на брифинге вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Mil.ru Вакцинация от гриппа

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По словам чиновника, регион уже получил 300 тыс. доз «детской» вакцины от гриппа. В ближайшее время область примет 1 млн доз вакцины для взрослых.

«Никакого вреда от совмещения вакцины от коронавируса и от сезонного гриппа не обнаружено», — сказал Креков и добавил, что нужно делать разрыв между прививками не меньше месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 123 тыс. случаев заражения коронавирусом.