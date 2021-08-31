Выборг, Ленинградская область, 31 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Ленинградской области капитально отремонтировали автодорожный подъезд к многостороннему автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Светогорск» на границе с Финляндией. До конца года дорожникам предстоит ввести в эксплуатацию еще два моста. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы.

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» Дорога Выборг – Светогорск в Ленинградской области

Напомним, дорога Выборг — Светогорск протяженностью 48,8 км стала федеральной в 2017 году и вошла в состав трассы А-181 «Скандинавия». Как отметили в Упрдоре, на всем протяжении до капремонта она находилась в ненормативном состоянии: ямы, выбоины, трещины, разрушения асфальтобетонного покрытия регулярно становились причиной повреждений автомобилей и вызывали многочисленные жалобы жителей.

«Состояние мостов требовало введения ограничения движения по ним для грузовых автомобилей, — рассказали в пресс-службе. — Капитальный ремонт проводился поочередно на четырех участках федеральной трассы, одновременно специалисты начали приводить в порядок мосты через Перовку и Чёрную, позднее — через Вуоксу и Унтерниску».

В результате было заменено более 140 водопропускных труб, смонтировано 47 км металлического барьерного и перильного ограждений, сделан водоотвод и лестничные сходы, обустроено 22 пешеходных перехода с дублирующими знаками на Г-образных опорах, тактильной плиткой, установлено 50 автопавильонов для удобного ожидания транспорта на остановках.

Общая протяженность новых линий освещения со светодиодными светильниками на участке сейчас составляет 13 км. Чтобы предотвратить выход диких животных на проезжую часть специалисты смонтировали 14 тыс. погонных метров сетчатого ограждения. В завершение выполнено благоустройство и озеленение территории, нанесена разметка, установлено почти 2,5 тыс. дорожных знаков.

«На подъезде к МАПП «Светогорск» устроены дополнительные полосы для разделения транспортного потока на легковые машины, грузовики и автобусы», — добавили в Упрдоре.

В начале сентября запланирован ввод в эксплуатацию капитально отремонтированного моста через Унтерниску в городской черте Светогорска, а до конца осени закончатся аналогичные работы на мосту через реку Вуоксу.