Москва, 31 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Ситуация с завершением применения вакцины «Спутник V» в Словакии — классический пример того, как политическая конъюнктура одержала верх над необходимостью обеспечить население своей же страны эффективной вакциной от коронавируса, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

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«Тем не менее, Словакия, согласно сообщению Российского фонда прямых инвестиций, использовала все запасы вакцины «Спутник V» из партии, поставленной в начале года, тем самым косвенно подтвердив — речь при принятии решения об отказе от российской вакцины шла не о заботе о своих гражданах, а о слепом следовании курсу Брюсселя», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Теперь Словакии остается надеяться на западные вакцины, цены на которые как раз недавно поднялись, констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Словакии начали применять «Спутник V» 7 июня, регистрация желающих сделать прививку была завершена 30 июня. Привиться им выразили желание более 15 тыс. жителей республики.