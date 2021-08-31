Тамбов, 31 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Тамбовской области 31 августа подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Всего в области было зарегистрировано 40 тыс. 548 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 38 тыс. 397 пациентов, в том числе 32 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 787 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.