Екатеринбург, 31 августа, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в два раза реже стали вызывать бригады скорой помощи к больным COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Mos.ru Скорая помощь

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По словам чиновника, на утро в городе было принято чуть более 200 таких вызов. «Примерно три недели назад количество вызовов было в пределах 400», — сказал вице-губернатор.

Креков считает, что это свидетельствует о снижении заболеваемости COVID-19 в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжает сохраняться высокая смертность от новой коронавирусной инфекции.