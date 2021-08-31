Москва, 31 августа, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Решение Псковского областного суда признать геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны должно стать примером для других регионов, решение должно быть принято и на федеральном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«Я считаю, что да, преступления нацистов и их пособников в годы войны должны быть признаны геноцидом, и лучше поздно, но у этих преступлений срока давности нет. Если говорить о других регионах, я из Санкт-Петербурга, геноцид — страшнейший, чудовищнейший, который был в Ленинграде, с гибелью миллиона людей от холода и голода — по каким-то разным причинам не признан таковым, во всяком случае судом, не только Петербургским, российским, но и международным», — заявил Нилов.

«И можно, и должно провести суды в каждом регионе, я уверен, в каждом регионе есть примеры, доказательства геноцида наших граждан, уничтожения городов, сел и инфраструктуры, пришло время спросить», — подчеркнул парламентарий.

Псковский областной суд 27 августа признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Решение было принято по инициативе прокуратуры Псковской области, предложившей официально установить факт, имеющий юридическое значение.