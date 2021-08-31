Москва, 31 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Диспансеризация особенно важна для тех, кто переболел коронавирусом, заявил 31 августа российский министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «России 24».

Onf.ru Диспансеризация

Мурашко «На протяжении последующих шести месяцев после перенесённого ковида резко возрастает риск смерти, резко возрастает».

Он отметил, что в первые полгода после перенесённого коронавируса есть высокий риск «разного рода осложнений»: это риск тромбоза, поражений нервной и сердечно-сосудистой систем. Именно таким людям в первую очередь важно пройти диспансеризацию.