Новосибирск, 31 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2252 пациента, в том числе 37 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 164 человека. На ИВЛ — 19 пациентов», — уточнил оперштаб. Всего в Новосибирской области сделано 2 360 811 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области, по данным на сегодня, 31 августа, зарегистрирован 58 501 случай заражения коронавирусом, в том числе у 4507 детей; 47 734 пациента выздоровели.

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