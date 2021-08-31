Рига, 31 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Находящийся в тюрьме депутат Вентспилсской городской думы Латвии Айварс Лембергс избран председателем комитета по социальным вопросам. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Вентспилса со ссылкой на итоги голосования.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Лидер победившего в июле нынешнего года на выборах городского собрания избирательного списка «Латвии и Вентспилсу» Айвар Лембергс находится в тюрьме после оглашенного в феврале нынешнего года приговора по обвинению в коррупции. Он получил пять лет тюремного заключения, конфискацию имущества и штраф 20 000 евро. Лембергс обвинялся в вымогательстве взятки, отмывании теневых капиталов, подделке документов и других преступлениях.

Ранее Лембергс, находясь в тюрьме, мог стать председателем горсобрания Вентспилса. Он был единственным кандидатом на эту должность председателя думы. За него проголосовали шесть депутатов от фракции его избирательного союза, при этом шесть депутатов других фракций проголосовали против. Всего в думе 13 депутатов, включая самого Лембергса, который в голосовании не мог участвовать.