Екатеринбург, 31 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили ещё 32 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, «рекордно» высокое число смертей от COVID-19 в области подтверждали 28 августа (33 летальных случая). Всего в регионе скончались от этой инфекции 5195 человек.

В регионе выписали с начала пандемии 114 082 человек, поборовших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вернулся к плановой работе детский медцентр «Бонум».