Рига, 31 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В понедельник, 30 августа, в Латвии было сделано 41 310 тестов на коронавирус COVID-19, положительными оказались 237 проб (0,6%). Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация — все новости»

В то же время уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 000 человек за две недели) вырос до 122,1. За последние сутки госпитализировали 17 пациентов. В стационарах в общей сложности 159 больных, 22 — в тяжелом состоянии.

Зарегистрирован резкий всплеск смертей: за 30 августа с диагнозом «коронавирус» умерли пять пациентов больниц. По двое скончавшихся — в возрастных группах 60−69 и 80−89 лет, один — 70−79 лет.

Такого числа смертей не регистрировали с июля нынешнего года (2 июля умерло 6 человек). За последние семь дней зарегистрированы 9 летальных исходов. Общее число жертв болезни в Латвии составляет 2578 человек.