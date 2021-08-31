Москва, 31 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,82%, откатываясь в район $72,80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«30 августа вечером попытки взятия рубежа $73 за баррель увенчались успехом, но сегодня с утра рынки перешли к коррекции.

Данные по экономике Китая оказались хуже прогнозов, отразив снижение деловой активности и рост инфляции. На рынках Азии сегодня торги проходили без особого оптимизма, что задало тон и нефтяным торгам.

Опасения, связанные с ураганом «Ида» оказались преувеличенными, наземную нефтеперерабатывающую инфраструктуру он существенно не затронул. Новых идей для игры на повышение котировок нефти не находится.

Трейдеры ждут встречи представителей ОПЕК+ 1 сентября, на которой будет озвучена дальнейшая политика картеля.

Главная интрига, подтвердят ли министры стран-экспортеров планы увеличения добычи на 400 млн баррелей в сутки, или их опасения снижения спроса заставят пересмотреть политику. До этого момента рынок продолжает отыгрывать опасения роста заражений новым штаммом коронавируса.

Нефть в последний месяц убедительно продемонстрировала, что ниже $70 за баррель её долго не удержать.

Видимо, трейдеры подождут любого подходящего сигнала, например, американской макростатистики, и начнут новую атаку на рубеж $73 с расчетом выхода в диапазон $73,50−76,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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