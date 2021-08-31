Тбилиси, 31 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Грузии член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Софо Джапаридзе призвала власти страны амнистировать осужденных за мелкие преступления. Об этом 31 августа сообщает «Первый канал Грузии».

Falkenpost Тюрьма

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«В тюрьмах произошла вспышка коронавируса. Наши граждане находятся в очень тяжёлом положении. Мы ещё не знаем масштабов, но, учитывая число членов семей заключённых, которые обращаются к нам, я могу предположить, что масштаб велик», — сказала Джапаридзе.

Она отметила, что заключенным сложно соблюдать дистанцию, и призвала облегчить их положение, освободив часть из них. Джапаридзе отметила, что к подобным мерам ранее прибегли во Франции, Великобритании и Нидерландах. Там освободили около 10% заключенных.

Стоит отметить, что Джапаридзе является врачом. Она известна тем, что создала в соцсети Facebook группу, где врачи консультируют заразившихся коронавирусом.