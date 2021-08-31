Москва, 31 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,3%, отступая до 73,28 рубля. Евро дорожает на 0,14%, подрастая до 86,77 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ИА REGNUM Рубль

«Динамика рубля отражает укрепление евро к доллару на международном валютном рынке. Мягкая риторика главы ФРС США с одной стороны и неожиданное снижение безработицы в Германии и ускорение инфляции в Еврозоне с другой дали повод поиграть на рост европейской валюты.

Дополнительно рубль поддерживают рекордные результаты по прибыли Газпрома, превышение ценами на газ на спотовом рынке Европы отметки 600 евро за тысячу кубометров и покупки российских облигаций иностранцами в преддверии нового аукциона Минфина РФ.

В то же время ситуация на российском рынке акций не столь позитивна, рынок находится в неопределенности. С начала 2021 года индекс Московской биржи прибавил более 19%, что заставляет многих участников торгов задуматься о фиксации прибыли.

Сдерживает укрепление рубля и откат цен на рынке нефти, где котировки марки Brent не сумели удержать захваченные накануне позиции выше $73 за баррель.

Инвесторы также ожидают данных о потребительском доверии в США, которые способны укрепить или ослабить голубиную позицию монетарных властей.

В районе 73 рублей за доллар находится довольно сильное сопротивление для российской валюты, для пробоя которого пока нет достаточно позитивных сигналов», — считает эксперт.

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