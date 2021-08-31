Брюссель, 31 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Комиссар Европейского союза по внутренним делам Илва Йоханссон во время пресс-конференции 31 августа перед началом чрезвычайного министерского заседания в Брюсселе заявила, что в Брюсселе обеспокоены возможным повторением миграционного кризиса 2015 года уже в ближайшее время. Об этом сообщает Polskie Radio.

Brussels.be Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

Илва Йоханссон подчеркнула, что «Европейский союз не может допустить неконтролируемую волну мигрантов и обязан защищать свои внешние границы».

«Мы должны избежать гуманитарного кризиса, миграционного кризиса и угрозы для безопасности, с которыми столкнулись в 2015 году», — подчеркнула комиссар ЕС.

«Необходимо начать действовать уже сейчас и не ждать момента, когда до наших внешних границ дойдет большая волна мигрантов или до усиления террористических организаций», — сказала Илва Йоханссон.

Комиссар ЕС по внутренним делам также подчеркнула, что Брюссель обязан финансово поддержать страны, соседствующие с Афганистаном, которые примут беженцев, а также тесно сотрудничать с международными организациями по этому вопросу.