Варшава, 31 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда обратился к населению Белоруссии по случаю 41-й годовщины Щецинских соглашений, когда бастующие рабочие Щецинской судоверфи добились подписания соглашения о выполнении их требований с тогдашними властями Польши. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба польского лидера.

Radosław Czarnecki Анджей Дуда

«Солидарность стала символом Польши. Именно она 41 год назад привела к постепенным переменам в нашей стране и заставила власть впервые пойти на уступки. Сегодня в похожей ситуации оказались вы, белорусы. И мы со своей стороны никогда не перестанем поддерживать вас, независимо от ваших убеждений, вероисповедания, национальности», — говорится в сообщении.

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Дуда также подчеркнул, что «существование независимой Белоруссии в неприкосновенных границах является одним из важных факторов, укрепляющих безопасность и стабильное развитие Польши и остальных государств Восточной Европы».