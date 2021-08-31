Тирасполь, 31 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Вопрос введения обязательной вакцинации от COVID-19 можно поднимать только после того, как будут опубликованы данные о завершении третьей фазы клинических испытаний вакцин. Об этом 31 августа заявил на пресс-конференции в Тирасполе глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Вакцина

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Он также добавил, что сам является сторонником вакцинации, особенно — для пожилых людей, так как они находятся в зоне риска. Глава ПРМ сообщил, что жителям республики доступны вакцины «Спутник V», Sinovac, Sinofarm, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

«Мы будем и дальше получать и приобретать вакцину», — сказал Красносельский.

Стоит отметить, что в Приднестровье, согласно последним данным, от COVID-19 привились 90 789 человек. Это составляет около 23,7% от взрослого населения республики.