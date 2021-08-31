Бишкек, 31 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Киргизии привились обоими компонентами вакцины лишь около 444 тысяч жителей республики. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сегодня, 31 августа.

Mil.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Также 680,5 тысячи киргизстанцев привились первым компонентом противокоронавирусной вакцины.

В штабе отмечают, что за прошедшие сутки в Киргизии вакцину от COVID-19 получили 12,9 тысячи человек. В том числе первую дозу — около 4,1 тысячи человек, а вторую — более 8,8 тысячи.

Напомним, что по официальным данным, за минувшие сутки в Киргизии зафиксировано 145 новых случаев заражения коронавирусом. А за всё время с начала пандемии — более 175,7 тысячи.

За последние сутки в республике зарегистрировано четыре летальных исхода среди заболевших COVID-19. А всего с момента объявления пандемии — свыше 2,5 тысячи смертей от коронавируса.