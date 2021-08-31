Таллин, 31 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Абсолютно все сводные суммы государственного бюджета Эстонии на 2020 год — доходы, расходы, инвестиции, финансовые сделки — содержат ошибки на сотни миллионов евро. Об этом говорится в отчете Государственного контроля страны.

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В ведомстве полагают, что ответственным за допущенные просчеты является министерство финансов Эстонии. Подчеркивается, что вдоходах было учтено то, что в них не входит, и наоборот — некоторые суммы были не учтены при расчете сумм затрат, инвестиций и финансовых сделок.

В документе Госконтроля «Правильность бухгалтерского годового отчета государства за 2020 год и законность операций» говорится, что министерство финансов представило доходы бюджета выше фактических, а долю расходов, инвестиций и финансовых сделок, — ниже.

В результате разница между доходами и расходами в госбюджете оказалась «лучше» реальной ситуации на 365 миллионов евро. Перепроверка цифр выявила, что расходы на 256 миллионов евро превысили доходы.

Кроме того, бюджет доходов представлен в консолидированном разделе на 115,87 миллиона евро большим, расходы — на 249,58 миллиона евро меньше, чем при перерасчете цифр.

«Должен с сожалением признать, что министерство финансов ошиблось при расчете разницы между расходами и доходами в среднем на один миллион евро в день в год», — прокомментировал результаты сводного отчета государственный контролер Янар Хольм. По его мнению, процесс подготовки государственного бюджета в министерстве позволяет предоставлять на утверждение парламенту сводный бюджет на следующий год с ошибками на многие сотни миллионов евро.

Подчеркивается, что те же проблемы с приписками и ошибками в расчетах были выявлены Госконтролем при проверке данных по бюджету Эстонии 2019 года.