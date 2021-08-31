Москва, 31 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Южная Корея в настоящее время стала более проамериканской страной, чем Япония. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

ИА REGNUM Южная Корея

«Это однозначно более проамериканское государство, чем Япония, — сказал Ланьков. — И это притом, что в Южной Корее были (10−15 лет назад) достаточно сильные антиамериканские настроения. Но сейчас они почти исчезли. Они локализованы только в одной возрастной группе — это те, кому сейчас от 50-ти до 60-ти лет. Исследования социологов однозначно показывают, что Южная Корея после некоторого перерыва снова входит в первую «двойку», «тройку», «пятерку» самых проамериканских стран мира. Причем это не только настроение элиты, но и большинства населения. Даже оппозиция в общем ориентируется на американских левых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, как Северная Корея может повлиять на итоги выборов в Южной Корее.