Хельсинки, 31 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Участники демонстрации в Финляндии, которые несли флаги со свастикой, более не обвиняются в уголовном преступлении. Такое решение вынес 31 августа уездный суд Хельсинки, сообщает финский информационный портал Yle.

Genesta.eu Хельсинки, Финляндия

В постановлении суда говорится, что человек, который «просто несёт флаг со свастикой», не совершает преступления. А вот предъявление угроз и оскорблений в адрес, например, этнической или религиозной группы, считалось бы разжиганием ненависти.

При этом в суде указали, что свастика на флагах обычно ассоциируется с идеологией нацистской Германии, гонениями на евреев и геноцидом. Люди, которые несли такой флаг, распространяли эту идеологию.

Судебный процесс касался инцидента 2018 года. Тогда полиция разогнала манифестантов, конфисковала флаги со свастикой и возбудила уголовные дела против четырёх человек.

Генеральная прокуратура настаивала на признании их вины в разжигании ненависти по этническому признаку. В марте 2020 года деятельность организации «Северное движение», в которой состояли радикалы, временно запретили.

Дело о демонстрации нацистских флагов в Финляндии рассматривалось впервые, свастика в этой стране не запрещена.

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