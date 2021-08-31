Москва, 31 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Если власти РФ решат сохранить экспортные пошлины на металлы, это может нанести ущерб экспортной выручке и осложнит конкуренцию с зарубежными компаниями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал заявления представителей Минпромторга РФ о том, нужны ли РФ эти пошлины.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Раскаленный металл

«Экспортные пошлины уже сыграли свою роль в стабилизации цен на металл на внутреннем рынке, — сказал Хестанов. — Дальнейшее их сохранение может нанести ущерб экспортной выручке из-за осложнения конкуренции с зарубежными компаниями. Многие страны защищают свой внутренний рынок высокими импортными пошлинами. В этих условиях чрезмерная нагрузка на металлургов грозит потерей внешних рынков».

Напомним, как сообщалось ранее, заместитель главы Минпроторга РФ заявил о том, что не видит предпосылок для введения экспортных пошлин на металлы.