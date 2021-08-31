Бишкек, 31 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Киргизии членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) дало много преимуществ для экономического развития. Об этом 31 августа заявил президент страны Садыр Жапаров в ходе выступления по случаю годовщины независимости республики.

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«Это привело к положительным результатам в торгово-экономических отношениях, а также в развитии промышленного производства и сельского хозяйства и обеспечило нашим предпринимателям возможность работать в ЕАЭС», — сказал Жапаров.

Он добавил, что вхождение в ЕАЭС также улучшило условия для трудовых мигрантов в России и других странах, входящих в объединение. Глава Киргизии призвал вступить в союз региональных партнёров страны: Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

Напомним, договор о создании ЕАЭС начал действовать с 1 января 2015 года. В него входят пять стран-участниц (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения), а также три государства-наблюдателя (Молдавия, Узбекистан и Куба).