Минск, 31 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. С конца 2021 года Белоруссия начнёт получать от России выплаты «компенсации» за суверенное право России изменять своё национальное налоговое законодательство. Об этом 31 августа в Воронеже заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Минобороны России Россия и Белоруссия

«В следующем году, даже с конца этого года начинается определённая компенсация», — сообщил журналистам посол Белоруссии.

Семашко отказался предоставлять больше информации по вопросу, не теряющему актуальности на протяжении нескольких лет. Он сослался на возможное опубликование некоего документа, из которого граждане России и Белоруссии узнают подробности «компенсации».

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