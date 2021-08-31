Екатеринбург, 31 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Многопрофильный детский клинический центр «Бонум» в Екатеринбурге вновь вернулся к плановой работе. Об этом сообщили в медучреждении.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее организацию перепрофилировали в коронавирусный госпиталь. Уже в ближайшие дни врачи примут детей, записанных на операции.

Из центра уже выписали всех больных COVID-19 и обработали все помещения. Работу ортопедического центра возобновят в начале сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 123 тыс. случаев заражения коронавирусом.