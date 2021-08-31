Хабаровск, 31 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В настоящее время лишь 7% от объема сточных вод в реку Амур очищается до нормативов. Об этом 31 августа заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время выступления на пленарном заседании форума, который проходил в Хабаровске.

Government.ru Виктория Абрамченко

«К сожалению, эксперты констатируют: от объема стоков, которые попадают в Амур, только до 7% очищается до нормативов. Это значит, что впереди у нас огромная задача по наведению порядка с точки зрения очищения стоков — как промышленных, так и бытовых», — отметила она.

Также вице-премьер РФ уточнила, что возникновению такой ситуации способствовало не только размещение больших промышленных предприятий по берегам реки, но также и высокая степень износа коммунальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что мероприятия по защите реки Амур, которые будут проведены в случае включения ее в национальный проект «Экология», согласно дорожной карте оцениваются в 31,5 млрд рублей.