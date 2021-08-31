Москва, 31 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Снижение цен на жилье в России зафиксировано в сегменте новостроек, причем лишь в некоторых регионах и незначительное — в пределах 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

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«В основном оно коснулось тех городов, в которых в 2020 году наблюдался бурный всплеск спроса за счет действия программы льготной семейной ипотеки.

Кое-где это вызвало перегрев рынка, особенно в регионах России, где обычно объёмы ввода нового жилья невелики.

Сейчас, видимо, происходит переоценка спроса и предложения. Кроме того, традиционно к осени застройщики запускают маркетинговые компании для увеличения продаж, что, соответственно, сказывается на ценах в данном сегменте.

Не думаю, что можно на основании таких данных говорить о некоей тенденции. Во всяком случае, вторичный рынок, куда более показательный, пока не демонстрирует снижения спроса или увеличения сроков экспозиции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за год 1 кв. м жилья подешевел в двух московских районах — Можайском и Митино. Цены снизились на 14% и 2,5%.

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