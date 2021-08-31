Москва, 31 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Четыре из десяти игрушек, которые продаются в крупнейших мировых онлайн-магазинах, представляют опасность для жизни детей. К такому выводу пришла британская некоммерческая потребительская организация Which — партнёр Роскачества, сообщает 31 августа пресс-служба российской организации.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Детские игрушки

Эксперты купили несколько десятков игрушек на таких площадках, как Aliexpress, Amazon, eBay и Wish. Тесты на безопасность не прошли 12 товаров, всего было выявлено 50 нарушений.

Специалисты раскритиковали игрушки за длинные шнурки и проводки, ломкие детали, мелкие магниты и батарейки. В Роскачестве порекомендовали обращать внимание на маркировку CE, которая указывает на европейский сертификат соответствия, а также избегать товаров без упаковки и инструкций, слишком хлипких и дешёвых.

Также можно воспользоваться специальным тестером — небольшим цилиндром, в который нужно поместить детали игрушки. Опасной считается игрушка, детали которой умещаются в таком цилиндре. Продаются тестеры также на маркетплейсах.

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Самыми опасными игрушками эксперты назвали набор врача и игрушечный планшет, купленные на Wish, и магнитный конструктор Infinito с Amazon. Оказалось, что во врачебном наборе много мелких предметов, стетоскоп с длинным шнуром и ломкие инструменты.

Конструктор опасен из-за мелких магнитов внутри деталей, которые ребёнок может проглотить, а планшет — из-за ломкого стилуса и крышки для батарейки, которую легко снять.

К опасным игрушкам отнесли также собачек с хрупкими подвесками и плохо закреплённой фурнитурой, погремушку с длинными лентами в виде гусеницы и кольцо с лентами и бубенцами. Ленты и шнурки могут стать причиной удушения, предупреждают специалисты.