Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Ленинградской области 426 предпринимателей оформили «ковид-паспорта», дающие возможность работать с минимальными ограничениями, сообщили 31 августа в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 Ленинградской области

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Больше всего паспортов коллективного иммунитета выдано в сфере торговли — 186, в сфере общепита — 76 паспортов, бытового обслуживания — 73 паспорта. Также документ получили 84 предпринимателя из других сфер бизнеса и семи производственных предприятий.

«Самые активные бизнесмены в Лужском районе — там оформлено 92 «ковид-паспорта», — уточнили в обладминистрации.

Напомним, в начале лета 2021 года губернатор Ленобласти подписал ряд распоряжений, согласно которым предприниматели сферы обслуживания и транспорта, оформившие к 2 сентября паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, смогут работать без ограничений по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренных «антиковидным» постановлением правительства Ленобласти. Кроме того, те организации, которые работают с посетителями в «красной» зоне, о есть районах с наибольшим распространением COVID-19, смогут работать до 02:00.

Отметим, что «ковидный паспорт» выдается при условии, что не менее 60% сотрудников предприятия прошли вакцинацию либо 80% работников составляют вакцинированные, перенёсшие COVID-19 менее шести месяцев тому назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.

По данным комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в регионе вакцинировано от коронавируса более 521 тыс. жителей.