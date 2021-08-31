Хабаровск, 31 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Мероприятия по защите реки Амур, которые будут проведены в случае включения ее в национальный проект «Экология», согласно дорожной карте оцениваются в 31,5 млрд рублей. Об этом 31 августа заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время выступления на пленарном заседании форума, который проходил в Хабаровске.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Пока нацпроект «Экология» реализуется до 2024 года отдельно с проектом «Сохранение озера Байкал», отдельно по проекту по Волге и отдельно по сохранению уникальных водных объектов. Мы готовим дорожную карту (по реке Амур)», — сказала она.

Кроме этого, Абрамченко указала, что в эту дорожную карту включены пожелания субъектов Дальнего Востока, в которых проходит бассейн реки Амур.

«На сегодняшний день, по оценкам министерства природных ресурсов, объем федерального финансирования, запрашиваемого на реализацию дорожной карты, составляет 31,5 млрд рублей, и сейчас мы находимся в стадии финального согласования с федеральными органами исполнительной власти», — уточнила вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что около 10 млрд рублей на инженерную защиту от паводков получил от федерального бюджета Хабаровский край.