Москва, 31 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В развитие инфраструктуры Приморья в последнее десятилетие вложены крупные средства, в ближайших планах строительство и развитие ряда крупных предприятий, в первую очередь связанных с перевалкой грузов и переработкой местных природных ресурсов. Всё это требует рабочих рук, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Карта Дальнего Востока

«Но пока, к сожалению, тенденцию оттока населения с Дальнего Востока переломить не получается, несмотря на все программы по привлечению в регион переселенцев.

Дело в том, что в рамках тех преобразований, которые произошли в России в последние 20 лет, по мере наведения порядка в сферах трансграничной торговли, ввоза в страну подержанных автомобилей, рубки леса, добычи морепродуктов и т. д. многие схемы, которыми в 90-е и начале 2000-х привыкло жить местное население, перестали приносить доход. А вот создание новых рабочих мест на замену этим схемам запаздывало, что ещё больше подстегнуло отток населения с Дальнего Востока.

Конечно, Владивосток, как крупнейший город в регионе, незамерзающий порт и один из узловых центров торговли с Китаем испытывает на себе влияние этого оттока в меньшей степени, компенсируя потери за счет притока населения из сел и небольших городов региона, а также собирая основную часть мигрантов.

Но 300 тысяч человек, которых планируется привлечь в новый город спутник — это почти 17% населения Приморского края. Возможно, многие из жителей ДФО не против будут переселиться в город, особенно, если вопросы с трудоустройством будут решены, но тогда остальная территория Приморья в значительной степени обезлюдит.

То есть задача, как привлечь переселенцев на Дальний Восток, остается пока нерешенной. Даже в рамках советской административно-командной системы с этим были определенные проблемы, что вынуждало заманивать людей не только романтикой и лозунгами, но и весомыми доплатами и льготами.

В нынешних условиях, когда уровень жизни в целом возрос, такие льготы и доплаты должны быть ещё более существенными», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке планируют построить новый город-миллионник. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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