Минск, 31 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. «Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Белоруссию в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог», — проинформировало 31 августа посольство США в Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протест в Белоруссии

Напомним, США не признали итоги белорусской президентской кампании 2020 года и не считают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Вашингтон применил санкции к официальному Минску, на что белорусский «режим» ответил малоэффективными мерами и потребовал сократить уровень дипломатического представительства.

В частности, МИД Белоруссии 11 августа заявил об отзыве своего согласия на назначение послом США в Белоруссии Джулии Фишер в ответ на «наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей». Госдепу США было предписано до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек.

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