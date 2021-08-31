Москва, 31 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Решения, которые закрепляли бы незыблемость подходов в осуждении нацизма, необходимы в наше сложное время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«Я думаю, что сейчас время достаточно сложное и очень многие пытаются извлечь свою какую-то выгоду из истории, особенно из таких исторических событий, как Великая Отечественная война. Поэтому, думаю, что сегодня решения, которые закрепляли бы незыблемость подходов в осуждении фашизма и всего, что связано с фашизмом, с геноцидом, конечно, необходимы как на уровне регионов, так и на федеральном уровне», — заявила Ганзя.

Псковский областной суд 27 августа признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Решение было принято по инициативе прокуратуры Псковской области, предложившей официально установить факт, имеющий юридическое значение.