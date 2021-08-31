Москва, 31 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Дефицит педагогических кадров в школах вызван двумя причинами. Об этом 31 августа сообщил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Учитель

«Вопрос дефицита педагогический кадров очень проблемный. Если мы не будем смотреть на два-три региона типа Москвы и Санкт-Петербурга, то мы увидим, что в большинстве регионов есть большой дефицит педагогических кадров», — сказал профсоюзный лидер.

По его словам, эта проблема вызвана двумя факторами — низкой заработной платой и плохими условиями труда учителей.

«Если правительство, регионы хотят, чтобы произошла ликвидация кадровой проблемы, чтобы учителя хотели идти в школу, нужно развивать не только систему подготовки кадров, но и улучшать условия труда. Здесь в первую очередь нужно направить усилия на решение этих проблем», — высказался Варламов.