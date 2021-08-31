Москва, 31 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России отсутствуют случаи заражения «южноафриканским» вариантом коронавируса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе научного центра «Вектор».

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"В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к данной линии, не выявлены», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что распространение указанного варианта коронавируса в России маловероятно.