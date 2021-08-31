Москва, 31 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Российское правительство предоставило ещё 1 150 тонн обогащенной муки в качестве продовольственной помощи Киргизии. Об этом сообщили в посольстве России в Бишкеке.

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Предназначенная для распределения среди 40 тысяч семей киргизстанцев, живущих за чертой бедности, мука уже прибыла на склады Всемирной продовольственной программы ООН в столице республики и городе Оше.

Для получения продовольственной помощи оказавшиеся в сложной жизненной ситуации семьи примут участие в общественных проектах, в том числе направленных на улучшение инфраструктуры в Киргизии.