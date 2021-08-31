Москва, 31 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Представители МХАТ им. Горького довольны работой певицы Ольги Бузовой в постановке «Чудесный грузин» и не планируют отказываться от её работы в театре. Об этом на сборе труппы перед началом сезона заявил худрук театра Эдуард Бояков, сообщает РИА Новости.

(сс) Okras Ольга Бузова

«Бузова, конечно, будет играть в наших спектаклях. Мы не собираемся отказываться от этого назначения. Я, как руководитель театра, доволен этой работой. Это остается на совести зрителей, что они видят в этом спектакле», — сказал Бояков.

По его словам, постановка «Чудесный грузин» повествует «не про Бузову и не про героиню Бузовой»: «Она про молодого Иосифа Сталина. А вот какую роль играют здесь певицы кабаре — это очень интересно».

Бояков также сравнил «феномен Бузовой» с популярностью американского художника Энди Уорхола: «Он никогда не был для меня художником, равновеликим Леонардо, Рафаэлю, Поленову и Левитану. Тем не менее, как социокультурный феномен, он сыграл важнейшую роль».