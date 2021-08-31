Москва, 31 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Многие педагоги жалуются на организацию процесса вакцинации от коронавируса. Об этом 31 августа заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй, ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

По словам профсоюзного лидера, большинство российских учителей не против вакцинации от COVID-19. Тем не менее, многие из них недовольны тем, как этот процесс организован. Особенно это касается регионов.

«Какие здесь есть проблемы. Во-первых, не организованность этой процедуры особенно в регионах. В Москве еще более-менее, но в регионах иногда бывает сложно дождаться очереди на вакцину. Представьте 20 августа учитель возвращается из отпуска, хотел бы вакцинироваться к 1 сентября, но ждать нужно две-три недели», — сказал Варламов.