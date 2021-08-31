Таллин, 31 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Если бы охват вакцинацией от коронавируса был в Эстонии таким же высоким, как в Дании, можно было бы отказаться от большинства ограничений. Об этом в интервью порталу ERR заявила руководитель Научного совета при правительстве Эстонии Ирья Лутсар.

Mil.ru Вакцинация

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«В Дании полностью вакцинирован 71% населения, от младенцев до столетних. А у нас примерно 50%», — напомнила она.

Лутсар подчеркнула, что в Дании охват вакцинацией в одних возрастных группах старше 60 лет составляет 100%, в других — 97−98%. По расчетам специалистов, Эстонии надо дополнительно привить 250 000 человек, в основном пожилых. Только после этого можно будет говорить о снятии ковид-ограничений, считает Лутсар.

Она также признала, что благодаря высокой степени вакцинации в Эстонии нет проблем с госпитализацией новых ковид-больных: «Как мы уже знаем, вакцинированные легче переносят заболевание, реже попадают в больницы. Об этом говорят и наши данные, перегруженности в больницах сейчас нет, хотя показатели очень высокие. Одна из причин в том, что у нас многие вакцинированы».

Дания с 10 сентября 2021 года отменяет все ковид-ограничения, действовавшие в стране с весны 2020 года. В числе прочего люди не должны будут предъявлять ковид-документы в учреждениях и на мероприятиях.